'Een op de vijf Belgen krijgt verslavende slaappillen voorgeschreven'

In België kregen vorig jaar 2,3 miljoen mensen verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen voorgeschreven, meldt de Vlaamse omroep VRT. Volgens experts is het schrikbarend dat ongeveer een op de vijf Belgen zogeheten benzodiazepines krijgt op aanraden van hun huisarts of psychiater.

De VRT noemt de cijfers een primeur voor België. Uit verzamelde data blijkt dat het gebruik van de genoemde pijnstillers onder jongeren is gestegen. De verslavende middelen worden het meest gebruikt door 65-plussers (54 procent). Illegaal gekochte slaap- of kalmeringspillen zijn niet meegerekend.

"Het is veel meer dan je vanuit medisch perspectief kan verantwoorden", zegt psychiater Stephan Claes tegen de omroep. Het gebruik van de verslavende medicijnen wordt eigenlijk alleen in een beperkt aantal situaties nuttig voor patiënten geacht.

Meteen een stopplan maken

Benzodiazepines (ook wel benzo's genoemd) kunnen heftige bijwerkingen hebben, zowel op korte als lange termijn. Gebruik kan snel leiden tot verslaving, met risico op een overdosis. "Na één week moet je in gesprek gaan met de patiënt", zegt huisarts Ellen Van Leeuwen tegen de VRT. Het is volgens haar belangrijk om meteen een stopplan te maken.

In de cijfers valt op dat ruim de helft van de gebruikers meer dan vier verpakkingen krijgt voorgeschreven. In ruim een op de drie gevallen krijgt de patiënt minstens zes verpakkingen met verslavende pijnstillers. Volgens de VRT is dat enorm veel: genoeg om een half jaar lang elke dag een pil te nemen.

Voor mensen die bijvoorbeeld kampen met paniekaanvallen kunnen benzo's volgens experts nuttig zijn. Ze helpen om iemand tot rust te brengen. Ook voor mensen die niet of nauwelijks slapen kan zo'n middel helpen om in slaap te vallen - maar in al deze gevallen is het bedoeld voor kortstondig gebruik.

Onder benzo's vallen pijnstillers als diazepam. De cijfers beslaan volgens de VRT ook zogenoemde Z-middelen, zoals zolpidem. Dit zijn slaapmiddelen met een vergelijkbare (verslavende) werking.