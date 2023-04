Jumbo-Visma neemt geen risico met oog op Giro: Gesink en Foss uit Ronde van Romandië

Jumbo-Visma moet het in de Ronde van Romandië vandaag in de vierde etappe met twee man minder doen. Robert Gesink en Tobias Foss, de nummer drie van het algemeen klassement, zijn niet fit en rijden de ronde niet uit.

De ploeg laat via Twitter weten dat het geen risico neemt met de 36-jarige Nederlander en de 25-jarige Noor, die kampen met "kleine gezondheidsproblemen". Beiden staan namelijk ook op de startlijst van de Giro d'Italia. De Ronde van Italië, waarin Jumbo-Visma met kopman Primoz Roglic gaat voor de eindzege, begint over precies een week.

Foss sterk

Foss was bezig aan een goede ronde in Romandië. Hij stond na vier dagen, met een proloog en drie etappes, op de derde plaats in het algemeen klassement op slechts negentien seconden van leider Juan Ayuso. Die goede klassering had hij vooral te danken aan zijn tijdritcapaciteiten.

De regerend wereldkampioen tijdrijden zette in de proloog de tweede tijd neer en werd in de individuele tijdrit van gisteren achtste.

Robert Gesink stond met nog twee etappes te gaan 83ste, op 7.40 van nummer één Ayuso. De kopman van de Nederlandse wielerformatie is in Romandië Steven Kruijswijk, maar een goed klassement lijkt na vier dagen niet meer haalbaar voor hem. Kruijswijk staat op de 62ste plaats en heeft een achterstand van 3.24 minuten.