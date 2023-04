Verstappen is tegen, maar de andere coureurs hebben wel trek in een sprintje

"Ik groeide op met trainingen op vrijdag, kwalificatie op zaterdag en races op zondag. Daar houd ik van. Niks mis mee. Als coureur ontgaat het nut van de ingreep me, maar ik snap best dat je er uit zakelijk oogpunt anders over kunt denken."

De WK-leider is uiterst kritisch over pogingen die de F1-leiding doet om de entertainmentwaarde van een grandprixweekend op te krikken.

Met gemengde gevoelens stapt Max Verstappen vandaag in zijn cockpit voor de eerste sprintrace van het seizoen. De wereldkampioen zal alles doen om de acht extra WK-punten veilig te stellen, maar de torenhoge favoriet voor de sprint is geen voorstander van de experimentele race.

De controverse is eigenlijk niet meer relevant. De kogel is al door de kerk en de mening van fans, coureurs en media is ondergeschikt aan het grote belang: meer winst draaien.

De F1-leiding heeft op basis van eigen onderzoek allang geconcludeerd dat het mondiale publiek op sprintraces zit te wachten. "Meer toeschouwers, meer kijkers en een hogere waardering. Dat zijn harde, heldere cijfers", vat topman Stefano Domenicali samen.

De Italiaan liet zich eerder al ontvallen dat hij het mes wilde zetten in de in zijn ogen kabbelende vrijdagen met twee vrije trainingen. "In een sprintweekend is er elke dag actie." Domenicali staat met die mening niet alleen. De renstallen stemden unaniem in met het nieuwe 'weekendformat'. Ook het leeuwendeel van de coureurs is voorstander.

Positieve reacties

"Ik vind het een veelbelovend schema", zegt Esteban Ocon (Alpine). "Op vrijdag na een uurtje training en op zaterdagochtend meteen met de billen bloot in de kwalificatie is best link. Het lokt fouten uit en dat betekent dat je rol als coureur groter wordt. Dat principe bevalt me wel."

"Er is nu op vrijdag en zaterdag erg weinig tijd om into the groove te komen en aan de baan te wennen", vult Lance Stroll (Aston Martin) aan. "Ik denk dat dat leuk gaat uitpakken, zeker op moeilijke circuits."

Zijn Haas-collega Magnussen knikt. "Uitdagend, opwindend en lastig is het. Een sprong in het diepe, maar dat geldt voor iedereen. We reden altijd veel trainingsrondjes die niet echt telden. Daar heeft het publiek weinig aan."