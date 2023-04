Kampioensduel in eredivisie: 'Ajax komt in de buurt, maar Twente blijft grote favoriet'

De hamvraag; wie zet z'n tanden in wie voor het landskampioenschap? We vroegen Leonne Stentler, oud-voetbalster en analist bij NOS en ESPN, waar zij op let bij deze kraker tussen de koploper en de nummer twee.

"Het grote voordeel van Twente is dat ze er wat relaxter instaan. Zij mogen landskampioen worden, Ajax vindt van zichzelf dat ze moeten winnen. Ik ben benieuwd wat dat met de Ajacieden doet; wie kunnen er excelleren en wie kunnen die druk niet aan? Bij de wedstrijd in de Arena tegen Feyenoord pakte de jonge verdediger Kay-lee de Sanders een hoofdrol en zag je Romée Leuchter minstens twee goeie kansen op een doelpunt missen."

"Voor mij is Twente nog steeds de grote favoriet, al komt Ajax wel in de buurt. Het is vergelijkbaar met vorig seizoen. Toen begon Twente met drie punten voorsprong aan de laatste competitiewedstrijd tegen Ajax. In november versloeg Twente het team van Suzanne Bakker met 3-1. Ik verwacht ook nu weer winst."

"Ajax is onder trainer Bakker volwassener geworden. Met Sherida Spitse als aanvoerster heeft het team ook een sterke leidster in het veld. Die gaat over tien jaar bondscoach worden, let maar op. Maar de ploeg van Joran Pot heeft een betere teamcultuur, zij gaan voor elkaar door het vuur. Er zitten daar leiders, zoals Renate Jansen, Suzanne Giesen en Maud Roetgering, die de ploeg echt dragen. Roetgering zit vaak op de bank, maar is ongelooflijk belangrijk voor de groepsdynamiek in de kleedkamer."

Wie is de beste spits: Leuchter of Kalma?

"Fenna Kalma is ook dit seizoen niet te houden met 29 doelpunten op haar naam. Leuchter maakte er vijftien, de helft! Dat Kalma na de zomer de stap naar een buitenlandse club zet, is wat mij betreft honderd procent zeker. Ze werkt ongelooflijk hard en is altijd bezig met beter worden. Ze staat op de juiste plek, weet precies de juiste runs in het zestienmetergebied te maken waardoor ze aanspeelbaar is. Dat snapt niet iedere spits."

"Haar zwakte? Kalma is niet de allersnelste. Ik verwacht dat er een club voor haar komt die aanvallend spel speelt, en geen countervoetbal speelt. Want op de helft van de tegenstander is Kalma op haar best."