'Weski door familie van Taghi onder druk gezet om berichten door te sturen'

Advocaat Inez Weski is door familieleden van Ridouan Taghi onder druk gezet om te fungeren als doorgeefluik tussen de buitenwereld en de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught, waar Taghi vastzit. Dat schrijft Het Parool op basis van ontsleutelde berichten uit strafdossiers.

De krant onderzocht berichten uit de zogenoemde 26Mandel-zaak, die draaide om advocaat Youssef T., de neef van Ridouan Taghi. Hij werd begin dit jaar veroordeeld tot 5,5 jaar cel vanwege de rol die hij speelde als doorgeefluik in een criminele organisatie.

Maar ook voordat zijn advocatenneef berichten doorspeelde werd er door Taghi al gecommuniceerd vanuit de EBI, bericht Het Parool. De ontsleutelde berichten hinten erop dat Weski daar mogelijk een rol bij speelde.

'Die advo'

Zo zou Weski in het bezit zijn geweest van een telefoon waarmee versleutelde berichten verstuurd kunnen worden. Uit het artikel blijkt dat een zoon en zus van Taghi op verschillende manieren druk op Weski hebben gezet om berichten door te spelen naar haar cliënt. Zo schrijft de zoon relatief kort na de arrestatie van Taghi in berichten naar zijn tante geregeld over een "advo" en lijkt het te gaan over EBI-bezoeken.

De arrestatie van Weski toont volgens de krant dat het OM inmiddels denkt dat de advocaat is gezwicht voor de druk. In de zomer van 2022 zou justitie de beschikking hebben gekregen over nieuwe versleutelde berichten, waarmee meer zicht kwam op de rol van Weski. Er is "een sterke zaak" tegen Weski, zeggen bronnen met kennis van het onderzoek tegen Het Parool.

Ontkenning

Weski ontkende altijd met klem dat ze een doorgeefluik was van haar cliënt. Sinds haar arrestatie zit ze in volledige beperking, waardoor ze nog niet kon reageren op de beschuldigingen en verdenkingen aan haar adres.

Taghi werd eind 2019 opgepakt in Dubai. Kort daarna werd hij uitgeleverd en overgebracht naar de EBI in Vught.

Weski werd vorige week vrijdag aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ze stond Taghi bij in liquidatieproces Marengo. In dat proces is Taghi de hoofdverdachte. Eerder deze week werd bekend dat Weski de verdediging van Taghi heeft neergelegd.