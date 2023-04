Australische dierentuin meldt geboorte van honderdste koala

In een Australische dierentuin is voor de honderdste keer een koala geboren. De Australian Reptile Park spreekt van een bijzonder moment voor zowel de dierentuin als diersoort.

Hayley Shute, een manager van de dierentuin ten noorden van Sydney, legt in een video op YouTube uit dat de zogenoemde joey nog niet is gezien. Het dier is zo'n vier maanden oud en verblijft dan nog in de buidel van zijn moeder.

Verwoestende bosbranden

De koala werd ontdekt, toen dierentuinmedewerkers iets zagen bewegen in de buidel van een koala genaamd Ash. De dierentuin runt al ruim twintig jaar een fokprogramma voor koala's.

De geboorte is extra bijzonder, omdat de moeder de eerste koala was die werd geboren in de dierentuin na de bosbranden tegen het einde van 2019 en het begin van 2020. Die hadden een verwoestend effect op de koalapopulatie.

Symbool van hoop

"Dat Ash bevalt van onze honderdste koala, is een symbool van hoop", zegt manager Shute.

De Australische overheid verklaarde koala's ruim een jaar geleden als bedreigde diersoort. Door ziekten, bosbranden en verlies van leefgebied nam het aantal koala's in de afgelopen decennia sterk af.

Verder maakte de overheid 50 miljoen dollar vrij om te onderzoeken hoe koala's beter beschermd kunnen worden. Zonder dergelijke hulp en interventies kunnen de dieren volgens experts in 2050 uitgestorven zijn.