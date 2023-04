Lula erkent zes gebieden in Brazilië als inheems territorium

Lula maakte de erkenningen bekend tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met afgevaardigden van inheemse groepen in Brasilia. "We gaan de inheemse territoria legaliseren", zei hij. "Maar het zal een tijdje duren, want het moet langs vele loketten."

Brazilië telt zo'n 730 territoria, waarvan de meesten in het Amazonegebied liggen. 434 zijn officieel erkend. Om de nog niet-erkende gebieden woedt een strijd in onder meer het Braziliaanse congres, waar de landbouwlobby een aanzienlijke invloed heeft. Die lobby wil juist dat de gebieden niet erkend worden, zodat ze beschikbaar blijven voor exploitatie.

Als het aan Lula ligt, worden er veel meer regio's juist wel erkend. "Dat is mijn toezegging aan jullie", zei hij.

'Welkome koerswijziging'

In februari, een paar maanden nadat hij Bolsonaro in een nek-aan-nekrace had verslagen in de verkiezingen, bleek al dat Lula serieus was in zijn belofte om het Amazonegebied beter te beschermen. Hij stuurde gewapend overheidspersoneel af op illegale goudzoekers in het noordwesten van de Braziliaanse Amazone.

De zes erkenningen van Lula waren de eersten in Brazilië sinds 2016. Kleber Karipuna, coördinator van een organisatie voor inheemse volkeren, sprak tegenover persbureau AP van een welkome koerswijziging na jaren vol bedreigingen onder Bolsonaro.

"Voor ons is het heel belangrijk dat dit proces weer herstart", zei hij. "Ook al zijn er natuurlijk nog tal van andere gebieden die beschermd moeten worden."

Bekijk de ontbossing in het Amazonewoud tussen 1982 en 2020: