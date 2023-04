Tranen maken plaats voor lach na promotie Heracles: 'Zon schijnt weer in Almelo'

"Vorig jaar kwamen de supporters ook het veld op toen we degradeerden", vertelt verdediger Justin Hoogma. "Toen spraken ze ons moed in en spraken ze al over volgend jaar. Nu kwamen ze weer het veld op voor een feestje en dan is het mooi als je ze iets terug kunt geven."

Met gebogen hoofden liepen de spelers vol ongeloof van het veld, terwijl hoon en zwarte rookflarden vanaf de tribune op hen neerdaalden. Bijna een jaar later werden routinier Thomas Bruns en debutant Diego van Oorschot op de schouders over het veld gedragen.

Zaterdag 21 mei 2022, bijna een jaar geleden, vloeiden de tranen rijkelijk op het kunstgras in Almelo. Na 17 seizoenen in de eredivisie, waarin het bescheiden Heracles uitgroeide tot een stabiele subtopper, was daar opeens de degradatie.

Justin Hoogma weet nog hoe het voelde om eind vorig seizoen met Heracles te degraderen. Een seizoen later is het gevoel compleet anders als hij met dezelfde club promotie naar de eredivisie viert. - NOS

Halverwege de tweede helft kwam Lammers even woedend van de bank, achteraf om een niemandalletje op het veld. "Ik heb hiervan genoten. Tijdens de wedstrijd niet, want dan ben ik echt met andere dingen bezig. Maar de laatste twee minuten waren heerlijk. Ook als je Diego van Oorschot, een jongetje van de club kunt inbrengen. Dat is gewoon genieten."

Ook trainer John Lammers kan zich zijn eerste weken in Almelo nog goed herinneren. "Het vertrouwen was weg vorig jaar, daar moet je aan werken. De jongens vertellen dat ze goed genoeg zijn om te promoveren. Ik kwam hier met een doel. Wij moeten elke dag uitstralen wat we willen: promoveren. Daar moest alles voor wijken. En de jongens zijn daar onderdeel van geworden."

Dat uitgerekend Ismail Azzaoui uitblinker was in de promotiewedstrijd was ook bijzonder. Op 1 december 2021 scheurde hij voor de tweede keer in zijn loopbaan een kruisband in De Kuip tegen Feyenoord. Zijn revalidatie duurde bijna een jaar en ook daarna hield het aantal speelminuten van de Brusselse dribbelaar niet over.

Tegen Jong PSV begon hij weer eens in de basis, met twee doelpunten als gevolg. "Aan het einde van de wedstrijd wil je feesten, maar dan komen ook de emoties", vertelt Azzaoui. "Dan denk je aan de blessures en alle moeilijke momenten. Maar nu schijnt de zon weer."

Tot vanavond stond zijn seizoenstotaal op één treffer, na een ruim half uur tegen Jong PSV had hij er al twee gemaakt. En er zat nog meer in. "Daarna miste ik nog twee grote kansen", weet Azzaoui, "daar was ik ontzettend boos over. Maar het gaat natuurlijk om promotie. En als je dan de supporters op het veld ziet... Hier speel je voetbal voor."