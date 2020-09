KNVB en clubs: roep om financiële steun uit Den Haag zal luider worden

De KNVB verwacht van het kabinet de helpende hand nu de clubs in het betaald voetbal drie weken zonder publiek moeten spelen.

"Het moeten spelen zonder publiek maakt natuurlijk wel dat de roep om steun uit Den Haag nog harder en luider wordt. Dat zal het kabinet begrijpen. Zoals ze dat eerder ook al deden", luidt een verklaring, die namens het Nederlandse betaald voetbal is ondertekend door KNVB-directeur Eric Gudde, Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie).

In de verklaring stellen de organisaties dat de voetbalwereld er alles aan gedaan heeft en fors geïnvesteerd heeft om een veilige situatie in de stadions te creëren. "We menen dat dit goed gelukt is en onderzoek wijst dit ook uit. Desalniettemin kiest Den Haag nu voor deze maatregelen", schrijven de drie partijen in hun verklaring.

'Zo snel mogelijk weer met publiek'

De KNVB klopte eerder dit jaar al aan bij de overheid voor financiële steun, toen het vorige voetbalseizoen in maart moest worden afgebroken vanwege de coronacrisis. De clubs konden daardoor maandenlang niet voetballen en hadden ook geen inkomsten. Clubs deden een beroep op allerlei overheidsregelingen, maar het kabinet was (nog) niet van plan in de buidel te tasten ten faveure van het betaald voetbal.

Uit de verklaring blijkt dat het betaald niet lang zal kunnen overleven onder de verscherpte coronamaatregelen. "We gaan ervan uit dat als een ieder zich aan de nieuwe maatregelen houdt, wij weer zo snel mogelijk met publiek kunnen spelen. En weer direct op het niveau waar we nu ook op zitten. Anders is de schade voor het voetbal en de overige sport in Nederland niet te overzien."