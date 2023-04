Bijna 60-jarige springruiter Loewie Joppen aast op Olympische Spelen

Het lijkt op spotten met de wetten van de topsport, om op 59-jarige leeftijd op het hoogste niveau actief te zijn. Maar in de hippische wereld werkt het anders. Bondscoach Lansink hecht weinig waarde aan leeftijd. "Het belangrijkste is dat mens en paard fit zijn."

Nu de respectabele leeftijd van 60 jaar in zicht komt, heeft Loewie Joppen besloten toch eens voor eigen kansen te gaan met zijn paard Havel van de Wolfsakker. "Ik ben op leeftijd en ik ben nog fit. En ik heb een paard dat ook comfortabel is. Dan wil ik het toch nog effe doen. Om de schoorsteen te laten roken, verkoop ik wel een andere."

Zo zag Joppen vier van zijn voormalige paarden op de Olympische Spelen belanden, met een andere ruiter in het zadel. Handelaar Joppen kon dat goed aanzien. "Ik heb geen sponsor en de schoorsteen moet toch roken. Dus het was verstandiger om ze te verkopen."

Over zijn fitheid maakt Loewie Joppen zich geen zorgen. "Als ik veel zou gaan drinken en eten, dan wordt het natuurlijk moeilijk. Ik moet een klein beetje gedisciplineerd leven. En voor de fun ga ik na het rijden met een groep even pingpongen. Dat is ook een goede manier om de reflexen te trainen."

Een ruiter-op-leeftijd is wat Joppen betreft geen bezwaar. "Paardensport is ook gevoel en techniek. Als je op ski-vakantie gaat, zie je ook oudere mensen gewoon naar beneden skiën. Zo is het met paardrijden ook." Lansink vult aan: "Je kan het ook positief zien: hij heeft meer ervaring."

Tijdens de NK Springen, deze week in Deurne, neemt Joppen het op tegen ruiters die soms wel 36 jaar jonger zijn, zoals Bas Moerings. Ook het jonkie onderkent het belang van ervaring. "Dat loont zeker. Hoeveel kilometers je in de benen hebt, is een belangrijke factor in de paardensport. Dat maakt hoe koel je in het hoofd bent."