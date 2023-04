Songfestivalnummer Mia Nicolai en Dion Cooper aangepast na kritiek

Het Nederlandse Eurovisie Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper heeft het songfestivallied aangepast. In de nieuwe versie is gekozen voor anderhalve toon hoger. Nicolai en Cooper zongen het lied Burning Daylight op de nieuwe manier in het programma Khalid & Sophie.

Het duo vertelde ook over hun twee eerdere liveoptredens waar veel kritiek op was. Omroep AVROTROS, die het Eurovisie Songfestival in Nederland organiseert, noemde kritiek op de optredens ook terecht. "We willen het heel graag goed doen", zei Mia Nicolai bij Khalid & Sophie. "Het raakt je natuurlijk als het niet lukt zoals je zelf wil. En je ook weet van elkaar: we kunnen dit gewoon. Hoezo lukt dit niet?"

"Het is heel gek", vulde Cooper aan. "Ik ben muzikant, omdat ik liefhebber ben. Ik vind muziek het mooiste dat er is. Dat wil ik delen. Op het moment dat dat om wat voor reden tot twee keer toe niet lukt, en mensen vallen daarover, dan doet dat pijn."

'Gevochten'

Volgens Cooper is er na de twee valse liveoptredens gezocht naar oplossingen. Het duo kwam erachter erachter dat ze de afgelopen zes maanden 'vochten' met het nummer. "Het is voor onze stemmen heel lastig om uit te voeren. En daar kom je niet achter als je het in een veilige trainingsomgeving doet."

Ze zijn vervolgens met een producer gaan zitten om te kijken hoe het nummer kon worden aangepast. "We gingen net zolang zoeken tot het klopte", zei hij. "Alles is anderhalve toon hoger, waardoor je dingen anders kan benaderen met je stem. En dat maakt dat het nu opeens zingen is, in plaats van schreeuwen en vechten."

AVROTROS-directeur Eric van Stade zei dat de twee verguisde optredens bedoeld waren om te kijken hoe het de twee zou vergaan." We hebben ze expres laten oefenen en we hebben gezien dat het nog niet goed gaat", zei Van Stade. "We weten nu wat eraan schort, dat heeft heel Nederland kunnen zien. Het creatieve team dat al tijden bezig is gaat nu verder, juist op die punten om de zang goed te krijgen. En met maar één doel: om in Liverpool een goede performance neer te zetten."