Topdrukte bij kringloopwinkels na Koningsdag

Spullen die gisteren niet op de vrijmarkt zijn verkocht, werden vandaag afgeleverd bij de kringloopwinkel, zoals hier in Venlo:

Esenbrink zegt blij te zijn met alle spullen die worden gebracht. "Alleen het verwerken van de spullen kost wel wat tijd. We kunnen wel wat extra personeel gebruiken, maar dat is moeilijk te vinden" zegt Gert. Volgens hem konden de vrijwilligers de drukte vandaag nog wel aan.

"We hebben vanaf twaalf tot zeven uur op de vrijmarkt gestaan", zegt een man die spullen heeft afgegeven. "Mijn vrouw wilde dit niet meer op zolder hebben, daarom gaat het naar de kringloop."

Bij kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad reden auto's de hele middag af en aan. "We hebben het drukker dan normaal", zegt Gert Esenbrink van de kringloopwinkel tegen Omroep Flevoland .

Op verschillende plekken in het land was het vandaag druk bij kringloopwinkels. Veel mensen kwamen spullen brengen die ze tijdens Koningsdag niet op de vrijmarkten hebben verkocht. Daarnaast hebben veel mensen van hun vrije dag gebruikgemaakt om hun zolder op te ruimen.

Ook bij de kringloopwinkel Het Goed in Venlo was het vandaag druk. "Vandaag worden er wel twee tot misschien drie keer zoveel spullen ingeleverd als op een gewone dag", zegt filiaalmanager Eric Lagrand tegen 1Limburg.

Dat heeft volgens hem alles te maken met Koningsdag. Hij onderscheidt daarbij drie soorten klanten. "Naast de vaste klanten zijn dat de mensen die op de vrijmarkt iets gekocht hebben, thuiskomen en dan zien dat ze nog oude spullen hebben die ze kwijt willen én diegenen die op de vrijmarkt hun koopwaar niet zijn kwijtgeraakt."

'Anderen blij mee maken'

Een vrouw die bij de kringloopwinkel spullen heeft afgeleverd, zegt tegen de regionale omroep dat ze gisteren inderdaad met haar spullen op de markt stond. "Wat ik bij me heb is niet verkocht en daarom wil ik er graag anderen blij mee maken."

Ook een andere vrouw heeft meerdere dozen met spullen bij de kringloopwinkel langs gebracht. Ze had het graag liever op de vrijmarkt verkocht, geeft ze toe. "Het gaat anders naar de stort en dat vind ik ook zonde, want de spullen zijn nog in goede staat."

Lagrand stelt dat de topdrukte inmiddels net zo'n traditie is geworden als Koningsdag zelf. Hij is blij met het grote aanbod, al heeft dat wel gevolgen voor het personeel. "Sommige werknemers willen graag vrij aansluitend op Koningsdag, maar dat kan helaas niet met deze drukte."