8-jarig jongetje stadion van PEC Zwolle uitgezet na gooien beker op veld

In Zwolle werd het duel in de eerste helft stilgelegd, omdat een beker op het veld werd gegooid toen een Dordrecht-speler een hoekschop wilde nemen. De dader bleek een 8-jarige jongen. Het kind werd met zijn vader het stadion uitgestuurd.

De wedstrijden PEC Zwolle-FC Dordrecht en MVV Maastricht-Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie zijn vrijdagavond stilgelegd. In beide gevallen haalde de scheidsrechter iedereen naar binnen omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid.

Bij MVV ging het zo'n tien minuten voor het einde mis bij een 1-2 stand. Supporters van de thuisclub gooiden vlak nadat Jong AZ had gescoord bekers op het veld.

De KNVB voerde strengere maatregelen in na de halve finale tussen Feyenoord en Ajax in het bekertoernooi, waarin Ajacied Davy Klaassen op zijn hoofd geraakt geraakt werd door een aansteker die uit het publiek was gegooid.

De nieuwe regels houden in dat bij de eerste keer dat er voorwerpen op het veld worden gegooid, spelers en scheidsrechters kort naar binnen gaan. Bij een tweede keer wordt het duel gestaakt.

Als een scheidsrechter of speler wordt geraakt door een voorwerp uit het publiek, wordt de wedstrijd direct gestaakt.

Strenge regels toegepast

Twee weken geleden was NAC-Willem II de eerste wedstrijd die op basis van de nieuwe regels werd gestaakt.

Afgelopen zaterdag ging het ook mis bij FC Groningen-NEC. In die wedstrijd werd een assistent-scheidsrechter geraakt door een beker uit het publiek.

Ook de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta van afgelopen zondag had stilgelegd moeten worden, toen supporters in de blessuretijd voorwerpen richting Spartaan Shurandy Sambo gooiden.

Scheidsrechter Joey Kooij vond echter dat de speler zich provocerend had gedragen en gaf Sambo daarvoor een gele kaart. Een dag later meldde de KNVB dat die kaart terecht was, maar dat de wedstrijd ook stilgelegd had moeten worden.