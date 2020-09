Horeca: 'Totaal geen lichtpuntje in nieuwe maatregelen'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert boos op de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf morgen moeten horecazaken door heel Nederland om 22.00 uur dicht. Binnen mogen horecazaken maximaal dertig gasten ontvangen, buiten maximaal veertig. Daarnaast zullen hotels geraakt worden door het advies om reizen zoveel mogelijk te beperken.

"Wederom is er geen onderbouwing voor de beperkingen", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. "Rutte had het in de persconferentie over clusters in de horeca. Maar ik zie dat niet terug in de RIVM-cijfers."

Het is volgens de voorzitter daarom steeds moeilijker om draagvlak te vragen van zijn leden. "Er is totaal geen lichtpuntje. Niet eens een aanvullend steunpakket. Voor steeds meer ondernemers wordt de situatie uitzichtloos."

KHN krijgt het idee dat ondernemers de rekening krijgen van falend beleid. "Personeel dat getest moet worden, moet hier in Rotterdam soms zeven dagen wachten. Al die tijd kunnen ze niet werken, maar moeten ze wel doorbetaald worden."