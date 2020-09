Horeca boos op nieuwe maatregelen, winkels tonen begrip

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert boos op de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf morgen moeten horecazaken door heel Nederland om 22.00 uur dicht. Binnen mogen horecazaken maximaal dertig gasten ontvangen, buiten maximaal veertig. Daarnaast zullen hotels geraakt worden door het advies om reizen zoveel mogelijk te beperken.

"Wederom is er geen onderbouwing voor de beperkingen", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. "Rutte had het in de persconferentie over clusters in de horeca. Maar ik zie dat niet terug in de RIVM-cijfers."

Het is volgens de voorzitter daarom steeds moeilijker om draagvlak te vragen van zijn leden. "Er is totaal geen lichtpuntje. Niet eens een aanvullend steunpakket. Voor steeds meer ondernemers wordt de situatie uitzichtloos."

KHN krijgt het idee dat ondernemers de rekening krijgen van falend beleid. "Personeel dat getest moet worden, moet hier in Rotterdam soms zeven dagen wachten. Al die tijd kunnen ze niet werken, maar moeten ze wel doorbetaald worden."

Ergere scenario's

Ook andere ondernemersverengingen roepen het kabinet op om het testbeleid op orde te brengen. VNO-NCW en MKB-Nederland vragen om alles op alles te zetten om de komende drie weken de testcapaciteit, het sneltesten en het bron- en contactonderzoek op te schalen.

Deze ondernemersclubs tonen wel begrip voor de nieuwe maatregelen. "Ze vormen een laatste kans om ergere scenario's af te wenden en ons gedrag aan te passen", zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW.

"Tegelijkertijd heeft dit pakket ingrijpende gevolgen voor veel onze leden." De ondernemers willen daarom opnieuw met het kabinet en de vakbonden in gesprek over steun aan de zwaarst getroffen sectoren.

Mondkapjes

Winkelorganisatie INretail noemt de maatregelen evenwichtig. De winkeliers zijn opgelucht met het advies dat winkeliers in de regio's rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven zelf mogen kiezen of ze klanten zonder mondkapje weigeren.

"Het is nogal een verschil of je in een ruime meubelzaak op afspraak komt, of in een drukke winkel in de binnenstad", zegt Paul te Grotenhuis van INretail. "De ondernemer moet het echt zelf beslissen op basis van de eigen situatie."