Feest in Almelo: uitblinker Azzaoui schiet Heracles terug naar eredivisie

Missie geslaagd. Een week na PEC Zwolle heeft ook Heracles Almelo zich verzekerd van eredivisievoetbal na de zomer. Heracles won thuis met 3-0 van Jong PSV en is daardoor zeker van de tweede promotieplek in de eerste divisie. Ismail Azzaoui, die tot vandaag pas een keer doel had getroffen, was met twee doelpunten de grote man in de promotiewedstrijd. In de slotfase zorgde verdediger Marco Rente - die een transfer naar Coventry City miste, omdat hij minuten had gemaakt tegen uitgerekend Jong PSV - bepaalde in de slotfase de eindstand.

Ook het kampioenschap in de eerste divisie is nog mogelijk voor de Almeloërs. Met nog drie speelronden te gaan is de achterstand op koploper PEC Zwolle - dat zelf het thuispubliek trakteerde op een 4-0 zege op FC Dordrecht - slechts drie punten. Opwinding in Almelo Het volgepakte stadion in Almelo zinderde vooraf al van opwinding en de spelers stelden niet teleur. Binnen vier minuten trok rechtsbuiten Azzaoui al naar binnen en schoot de bal buiten bereik van doelman Schiks op de binnenkant van de paal. Een kwartier later was het wel raak voor Azzaoui. Rechtsback Marco Rente gaf een afgemeten voorzet op Samuel Armenteros, die de bal met de buitenkant van zijn voet klaarlegde voor Azzaoui, die op bijzonder fraaie wijze de bal in het doel poeierde.

Vlak na die treffer liet de rechterflank van Heracles zich opnieuw gelden. Eerst was het Rente die opdook voor het doel, maar zijn inzet gestopt zag worden door Schiks. De daaropvolgende corner kopte de Duitse back via de grond over het doel. Azzaoui dacht daarna met een lekker lobje zijn tweede van de avond te maken, maar deze keer mikte hij net te hoog. Tweede van Azzaoui Na ruim een half uur kwam de tweede van Azzaoui er toch. Jong PSV-verdediger Fedde Leysen - die net als Jenson Seelt 's middags nog had meegetraind had met de selectie van Ruud van Nistelrooij, die zich voorbereidt op de bekerfinale tegen Ajax - legde de bal per ongeluk klaar voor Azzaoui. Die pakte het cadeautje gretig uit, al was het in twee instanties.

Heracles liet daarna de teugels wat vieren en meteen kwamen er kansen voor de bezoekers. Zo kwam spits Jason van Duiven - neef van Heracles-assistent Hendrie Krüzen - een paar keer gevaarlijk door, maar telkens stak verdediger Justin Hoogma daar een stokje voor. Op slag van rust kreeg Azzaoui zelfs nog de kans op een zuivere hattrick toen hij alleen op de doelman af mocht, maar nu aarzelde hij te lang.

Nieuwe kans voor verdediger Rente? Voor Heracles-verdediger Marco Rente was de promotiewedstrijd Jong PSV een bijzondere. Het vorige duel in Eindhoven eerder dit seizoen kostte de 26-jarige Duitser eerder dit seizoen namelijk een droomtransfer naar het Engelse Coventry City. Dat zat zo: om een werkvergunning voor de club uit het Engelse Championship te bemachtigen moest Rente voldoen aan een aantal criteria, uitgedrukt in punten. Als speler van eredivisionist Heracles was dat geen probleem voor Rente. Maar door een helft te spelen op het tweede niveau in Nederland tegen Jong PSV zakte zijn waarde van 18 naar 12 punten, waar 15 het minimum is voor een werkvergunning. Geen droomtransfer dus, maar wel een promotiefeestje.

Zo leuk de eerste, zo matig de tweede helft tot Azzaoui zich weer liet gelden. De uitblinker dribbelde naar binnen en creëerde zo een bijna niet te missen kans voor zichzelf, maar bij het afronden ging het mis. De slecht geraakte bal hobbelde naast en Azzaoui moest die actie bekopen met een blessure en dus kwam zijn hattrick er niet. Aan de andere kant kreeg de Almelose PSV-spits Van Duiven nog een uitgelezen kans om het nog een beetje spannend te maken, maar nu onderscheidde Heracles-doelman Brouwer zich met een knappe redding. Uitgerekend verdediger Rente haalde kort voor tijd zijn gram en bepaalde de eindstand op 3-0, waarop de feestavond nog een extra tintje kreeg met het debuut van Diego van Oorschot bij de thuisploeg. Van Oorschot is de neef van Jong PSV-spits Van Duiven en dus ook familie van Krüzen.

Debutant Diego van Oorschot mag meteen op de schouders. - Pro Shots

Koploper PEC Zwolle vierde vorige week al het promotiefeest en bleek ook vanavond nog in de juiste stemming. Door een treffer van topscorer Lennart Thy en een hattrick van Younes Taha stond het tegen FC Dordrecht bij rust al 4-0. Het duel in Zwolle werd in de eerste helft stilgelegd, nadat een achtjarig kind een beker op het veld had gegooid. Ook in Maastricht werd de wedstrijd tijdelijk onderbroken vanwege voorwerpen op het veld, al had dat bij een 2-1 achterstand tegen Jong AZ vermoedelijk een minder onschuldige achtergrond. MVV verloor het duel uiteindelijk met 3-1.