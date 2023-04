Vrouwen van Feyenoord en PEC schieten weinig op met gelijkspel

In de eredivisie voor vrouwen hebben Feyenoord en PEC Zwolle gelijkgespeeld. Op sportcomplex Varkenoord in Rotterdam werd het 1-1. Door de puntendeling kunnen beide ploegen geen aansluiting vinden bij de subtop.

PSV, dat later dit weekend speelt tegen VV Alkmaar, en ADO Den Haag, dat het zondag opneemt tegen Telstar, kunnen uitlopen op Feyenoord en PEC.

Het publiek in Rotterdam werd in de eerste helft niet vermaakt. Er werden weinig kansen gecreëerd en er vielen geen doelpunten.

In de tweede helft was het kijkspel vermakelijker en werd er wel gescoord. Een kleine twintig minuten na rust schoot Esmee de Graaf namens Feyenoord raak uit een corner. Zes minuten later kreeg PEC een penalty die werd benut door Danique Noordman.

Zaterdag strijd om de titel

De strijd om de titel kan zaterdag beslist worden in een rechtstreeks duel (16.00 uur) tussen de twee kanshebbers FC Twente en Ajax. Ajax, dat op dit moment tweede staat, speelt thuis. Het duel is rechtstreeks te volgen op NPO 1 en via NOS.nl.