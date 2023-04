Oscarwinnende filmproducent Cilia van Dijk overleden

Daarnaast richtte Van Dijk in 1978 distributiebedrijf Animated People op voor Nederlandse animatiefilms, de voorloper van het Nederlands Instituut voor Animatiefilm. Ook bekleedde ze functies als bestuurslid van de Vereniging Holland Animation en zat ze in jury's voor festivals over de hele wereld.

De in 1941 in Uden geboren Van Dijk richtte al op jonge leeftijd eigen bedrijven op zoals een modellenbureau en een crèche. Toen haar man animatiefilms ging maken, werd zij diens producent. Die functie beklijfde, met een groot oeuvre op gebied van filmproductie als gevolg.

Animatieproducent Cilia van Dijk is woensdag na een kort ziekbed op 81-jarige leeftijd overleden. Van Dijk won in 1986 een Oscar voor beste korte animatiefilm als producent van Anna & Bella, geregisseerd door Børge Ring. Van Dijk produceerde ook veel films van haar man, kunstenaar Gerrit van Dijk (1938-2012).

Naast de Oscar won Van Dijk onder meer tweemaal een Gouden Beer op het internationale filmfestival van Berlijn voor films van Gerrit van Dijk. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en was lid van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die de Oscars uitreikt.

Van Dijk kreeg haar uitnodiging om in de Oscar-jury te zitten in 2018. Dat gebeurde nadat er nieuwe maatregelen waren genomen om de jury van de beroemde filmprijzen diverser te maken. De Academy stelde zich als doel om het aantal vrouwen en het aantal niet-witte leden in 2020 verdubbeld te hebben.