Klimaatverandering maakt watermanagement in Bangladesh steeds moeilijker

"Vooral in de winter en lente is er een tekort aan zoet water in dit gebied", zegt boer Ishabur Rahman. Hij woont in het dorp Katiadangla in het zuidwesten van Bangladesh, in een van de 139 polders van het land. Het dorp ligt zo'n honderd kilometer van zee, maar het water van de rivier Kazibacha naast de polder is zout. Ook het grondwater wordt hier al jaren met de dag zouter.

En dus zijn de boeren in de polder afhankelijk van regenwater. Maar dat valt steeds minder, zegt Rahman. "Toen ik opgroeide, leerde ik over de zes seizoenen van Bangladesh. Nu zijn er nog maar twee seizoenen: zomer en winter. Regen valt er nauwelijks in de moesson."

Hitte, droogte en verzilting zijn de voornaamste problemen. De polder waarin Rahman werd geboren, polder 30, werd tussen 1967 en 1972 aangelegd. Door heel Bangladesh hebben de polders mensen beschermd tegen overstromingen door cyclonen en vloedgolven. Ook hier.

"Zonder de polder zou dit hele gebied voortdurend onder water staan en onbewoonbaar zijn", zegt Krishna Pod Das, een ingenieur van de lokale overheid van het district Khulna. De polders hebben landbouw op veel plekken mogelijk gemaakt en op die manier bijgedragen aan economische groei.