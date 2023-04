Hittegolf Spanje verrassing voor Nederlanders op vakantie, 'maar wel lekker'

Terwijl we in Nederland verlangen naar zon en warmte, hebben mensen in Spanje te maken met uitzonderlijk hoge temperaturen. In het midden en zuiden van het land worden hitterecords verbroken en de temperatuur blijft de komende dagen stijgen. Vakantievierende Nederlanders genieten van het warme weer.

De vriendinnen Bente en Milou (beiden 15) zijn met hun gezinnen op vakantie in de zuidelijke stad Sevilla. Ze hadden niet verwacht dat het zo warm zou zijn, deze tijd van het jaar. "Het is elke dag tussen de 30 en 40 graden", zegt Bente. "Mensen die hier wonen zeggen ook dat het veel warmer is dan normaal in april."

De tieners vinden het aan de ene kant wel fijn dat het warm is, maar ook vermoeiend. Milou: "Van de hitte word je snel moe, dus dat is wel jammer. Maar het is ook wel lekker."

"Het is een lekkere afwisseling met Nederland", voegt Bente toe. "We hadden sowieso al plannen met veel zwemmen. En met een fietstour heb je lekker de wind in je gezicht."

'Alles gaat gewoon door'

James Schubert en Angela Huf organiseren fietstours in Sevilla en zien dat Nederlanders zich niet laten kisten door het warme weer. "De fietstours gaan gewoon door. Toeristen weten dat het warm is als ze hierheen komen, dus dan pas je je een beetje aan."

Spanjaarden maken zich ook niet zo druk om de hittegolf, volgens Schubert. "Ja, het is warmer dan normaal. Dit soort temperaturen horen eigenlijk bij de zomer. Maar alles gaat gewoon door."

Wel zijn er zorgen over watertekorten in het land. Ook Schubert en Huf, die naast het organiseren van fietstours een kleine camping runnen, hebben hier last van. "Wij zijn helemaal zelfvoorzienend en pompen ons water zelf op uit een put, maar er is geen water. We gaan de put uitdiepen, maar dat is geen oplossing voor de lange termijn. We staan nu al in de zomerstand en daarmee gaan we het niet redden."

Boeren in de problemen

In het binnenland van Spanje willen sommige boeren geen groente- en fruitgewassen meer inzaaien omdat het te droog is. Ook is de prijs van Spaanse olijfolie al flink gestegen. Met noodfondsen van de Europese Unie probeert de Spaanse overheid boeren en veehouders die door de droogte zijn getroffen te ondersteunen.

Daarnaast mogen Spanjaarden in meerdere regio's hun tuin niet sproeien en hun auto niet wassen. Ook krijgen ze het advies om de schaduw op te zoeken.

Korter douchen

Ook Schubert en Huf nemen maatregelen. "We moeten heel zuinig met water omgaan. We vragen gasten of er korter gedoucht kan worden." Om de waterput gevuld te houden bestelt het koppel een vrachtwagen met 10 kuub water. "Dat moet dan maar."

Intussen komen Bente en Milou hun vakantie door met veel drinken, in de schaduw zitten en zwemmen. "We hadden gelukkig vanaf het begin al verkoelende plannen voor de vakantie."

