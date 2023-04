Extra maatregelen na reeks schietpartijen in Roosendaal

In Roosendaal worden extra maatregelen genomen om geweld en wapenbezit tegen te gaan. Na een reeks schietincidenten in de stad is de maat nu echt vol, vindt burgemeester Han van Midden.

Volgens Omroep Brabant zijn er in Roosendaal in een paar maanden tijd meerdere schietincidenten geweest. Zo raakte een 27-jarige man afgelopen zondag zwaargewond toen er meerdere keren werd geschoten. Vorige maand schoot een groep mensen op klaarlichte dag in het rond. Twee mannen zijn daarvoor opgepakt.

In januari mondde een schietincident in de stad uit in een fataal spookrijongeluk op de A16. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.

Deze week kwamen de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester bij elkaar om te praten over de geweldsmisdrijven in de stad. Een analyse moet uitwijzen wat er wordt uitgevochten in Roosendaal en welke verbanden er zijn. "We willen weten waarom dit de afgelopen maanden allemaal gebeurt", meldt de gemeente.

Tijdelijk veiligheidsrisicogebied

De politie gaat toezicht in en rond de stad verscherpen. Agenten gaan op toegangswegen naar Roosendaal controleren op wapenbezit. De burgemeester overweegt deze wegen tijdelijk aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dan preventief fouilleren en bagage doorzoeken.

Wanneer de controles gaan plaatsvinden, maakt de gemeente niet bekend. "Dat gebeurt op verschillende dagen en tijdstippen." Naast de controles wil de politie ook drones inzetten.

"We doen er alles aan om het vuurwapengeweld terug te dringen", zegt burgemeester Van Midden. "We willen voorkomen dat er onschuldige slachtoffers vallen. Roosendalers moeten zich geen zorgen hoeven maken over verdwaalde kogels van criminelen."

'Structureel meer mensen nodig'

Wat het lastig maakt, is dat er volgens de burgemeester te weinig politiecapaciteit is in Roosendaal. "De Roosendaalse agenten en het OM doen enorm hun best. Maar we zien ook dat er echt structureel meer mensen nodig zijn voor analyse, opsporing en vervolging", zegt Van Midden.

"Niet alleen voor Roosendaal maar voor de gehele politie-eenheid Zeeland-West Brabant."