Transavia annuleert ook in mei en juni vluchten

Annuleringen van vluchten door Transavia zijn voorlopig nog niet voorbij. Ook in mei en juni zullen er vluchten moeten worden geschrapt, zegt het bedrijf. In de loop van komende week komt de luchtvaartmaatschappij met aantallen en worden passagiers geïnformeerd.

Zo hoopt de luchtvaartmaatschappij eerder duidelijkheid te kunnen bieden aan passagiers en reisorganisaties. De laatste tijd kwamen de annuleringen vaak op het laatste moment.

Reisorganisaties zijn intussen druk bezig om klanten om te boeken die met geannuleerde vluchten van Transavia zouden reizen. Dat lukt niet in alle gevallen, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR.

Kort van tevoren

Eerder deze maand maakte het bedrijf al bekend 5 procent van de vluchten te moeten schrappen. Daar komen steeds heel kort van tevoren nieuwe annuleringen bovenop. Ook voor dit weekend zijn er vluchten geschrapt, bleek vandaag. Zaterdag gaan er zeven vluchten niet door, zondag drie.

"We zijn teleurgesteld dat we het zo laat horen als er een vlucht uit wordt gehaald", zegt een woordvoerder van de ANVR. "Als we dit een paar weken geleden hadden geweten hadden we klanten kunnen omboeken, maar nu is het alle hens aan dek." Dat er nu verder van tevoren aankondigingen gaan komen is beter dan op het laatste moment, zegt hij, "maar in algemene zin is het niet goed dat er minder mensen op vakantie kunnen".

Bij klanten die via een reisorganisatie hebben geboekt moet de reisorganisatie op zoek naar een alternatief. Mensen die een los ticket geboekt hebben moeten zelf op zoek naar vervanging.

Teleurstellend

Bij TUI zijn tot nu toe 3000 reizigers geraakt door de annuleringen voor de maanden april en mei. "Wij horen het ook pas heel kort van tevoren, en onze collega's zijn bijna dag en nacht bezig om alternatieven te vinden", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Maar dat lukt niet altijd. "In een derde tot een kwart van de gevallen is er geen geschikt alternatief, en kan de reis niet doorgaan." Dat kan zijn omdat een reiziger zelf niet kan op een andere datum of omdat bijvoorbeeld het hotel op andere dagen al vol zit, zegt de reisorganisatie.

Om eerder duidelijkheid te bieden kondigt Transavia nu aan ook vluchten in mei en juni te gaan annuleren. "Het is teleurstellend en niet de service die we willen bieden dat we nu zo last-minute voor het weekend nog vluchten eruit moeten halen. En dat willen in de periode mei en juni naar voren toe beter doen", zegt operationeel directeur van Transavia Marloes van Laake in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Bliksem

Dat er zoveel wordt geannuleerd heeft drie redenen, zegt Van Laake. Er zouden vijf nieuwe toestellen bij komen voor de meivakantie, maar van drie daarvan is de levering vertraagd. Daarnaast loopt het zware onderhoud voor andere toestellen uit doordat onderdelen vertraagd worden geleverd. "Dat maakt dat we zo'n vliegtuig niet terug hebben in de operatie terwijl we dat wel gepland hadden."

Tot slot heeft het bedrijf meer dan normaal last van schade aan toestellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bliksemschade, vertelt Van Laake. Dat is volgens het bedrijf ook de reden waarom er steeds opnieuw aankondigingen bij komen.

"We hebben verschillende tegenslagen tegelijkertijd die we niet goed kunnen bolwerken", zegt Van Laake. "Als we dat hadden kunnen voorzien hadden we dat zeker gedaan."

Zeven toestellen van Transavia staan nu aan de grond. Normaal gesproken zouden er als reservecapaciteit twee à drie vliegtuigen op de grond blijven, zegt een woordvoerder van Transavia. "Eén toestel kan twee of drie retourvluchten per dag doen. Als je dan vier à vijf vliegtuigen mist, snap je dat er veel kan uitvallen."

Zomervakantie

Volgens de ANVR heeft Transavia de inschatting onvoldoende goed gemaakt. "Daarom zijn wij teleurgesteld: de mei- en zomervakantie zijn de belangrijkste vakantieperiodes voor pakketreisaanbieders."

TUI laat weten al in gesprek te zijn met Transavia over een schadevergoeding.

De grote vraag is of deze problemen opgelost zijn voor de zomer. Transavia verwacht dat ze er voor de start van de zomervakantie anders voor staan.