Zeilsters Van Aanholt en Duetz opnieuw klasse apart in Hyères

In een veld van vijftig boten was een negende plaats het slechtste (schrap)resultaat.

Het duo staat in de spectaculaire skiff in Zuid-Frankrijk na de dertien 'fleetraces' een straatlengte (38 punten) voor op het Italiaanse koppel Jan Germani/Giorgia Bertuzzi en is met alleen de medalrace nog voor de boeg niet meer te achterhalen.

Odile van Aanholt en Annette Duetz koersen met groots machtsvertoon af op de eindzege in de klasse 49erFX bij de wereldbekerwedstrijden zeilen in Hyères.

Tot voor kort veranderde alles was het Nederlandse duo aanraakte in goud. Bij de wereldbeker in Mallorca is zilver - na veel pech - het hoogst haalbare. - NOS