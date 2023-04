Leclerc voltooit pole-hattrick in Bakoe: 'Nu aanhaken bij Red Bull, later strijd aangaan'

De derde poleposition was een welkome opsteker na de moeizame eerste weken van het seizoen en de voor hem mislukte GP van Australië. Toen viel hij al in de eerste ronde van de race uit, na een botsing met Lance Stroll.

"We hebben een rottige start gekend en ik had ook niet verwacht om hier weer op pole te staan", zei Leclerc. "Het voornaamste doel was in ieder geval voor de Aston Martins te eindigen."

Ontnuchtering in Bahrein

Leclerc had zijn verwachtingen voor dit seizoen al een tijdje geleden naar beneden bijgesteld. De testdagen in Bahrein hadden een ontnuchterend effect.

"Toen kregen we al wel door dat we nog geen competitieve auto hadden ten opzichte van Red Bull. We weten dat we in deze fase vooral aan moeten proberen te haken, zodat we later dit jaar nog de kans hebben om Red Bull aan te vallen."

In de 'lentestop' van de afgelopen drie weken, knutselde de Ferrari-engineers driftig aan de wagens van Leclerc en Carlos Sainz. "We hebben daarin ook al voor de GP van Australië een goede stap gemaakt. Toen kon ik dat alleen niet laten zien. Het gaat vooral om de setup van de wagens, daardoor gaat het beter in de kwalificaties."