Opleiders snappen afschaffen STAP-budget niet: 'Nieuwe doelgroep bereikt'

Meerdere grote cursusaanbieders vinden het onbegrijpelijk dat het STAP-budget vanaf 2024 verdwijnt. "Van eerdere budgetten werd weinig gebruikgemaakt. Het was voor het eerst dat het de overheid lukte om mensen te stimuleren om te gaan leren", zegt een woordvoerder van Growth Tribe, een van de grote cursusaanbieders.

Met het STAP-budget kunnen werknemers en werkzoekenden een subsidie van 1000 euro per jaar krijgen voor scholing en ontwikkeling. Deze regeling werd vorig jaar geïntroduceerd als vervanging van de mogelijkheid om studiekosten van de belasting af te trekken.

Maar het STAP-budget verdwijnt komend jaar dus alweer. Dat is vooral vanwege de populariteit van de regeling onder een brede groep slecht uit te leggen, vinden opleiders, waaronder LOI en Growth Tribe. Zij stonden vorig jaar beide in de top 5 van aanbieders die het meeste STAP-budget binnenhaalden.

Voor Growth Tribe zelf maakt het qua omzet niet zoveel uit, zegt de woordvoerder. "We werken ook met grote multinationals, zoals Heineken en Unilever; voor het STAP-budget hadden we het al goed." Maar de afschaffing is vooral "jammer voor mensen die geen geld of trainingsbudget vanuit werk hebben, en wel de motivatie om iets te veranderen in hun leven", aldus de woordvoerder.

Brede doelgroep

Met het STAP-budget wist Growth Tribe een nieuwe doelgroep te bereiken. "Mbo-opgeleid, van buiten de Randstad. Dat was mooi."

Ook Salta Group - een groep van opleiders waartoe LOI, NCOI en NTI behoren - wijst hier in een verklaring op, door te citeren uit het jaarverslag 2022 van het UWV: "Een brede groep heeft gebruikgemaakt van het STAP-budget. Meer dan de helft van de aanvragers heeft maximaal een mbo-4-opleiding." Bovendien was de regeling erg populair, schrijft Salta Group in de verklaring. Het budget was vorig jaar bij iedere aanvraagronde al snel op.

De MBO-raad laat in een reactie weten zich te verbazen over het stopzetten van de regeling en noemt het een kwestie van kortetermijndenken. De regeling was volgens de raad een eerste stap naar een permanente leercultuur en zorgde dat scholing voor alle burgers, "zeker mbo'ers", toegankelijk is. Juist zij kregen via het STAP-budget mogelijkheden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, volgens de raad.

Niet-relevante cursussen

Toch was de regeling afgelopen jaar ook veel negatief in het nieuws. Zo werd de regeling misbruikt door opleiders die cursussen aanboden over bijvoorbeeld snel rijk worden en wandelcoaching. Ook gooiden aanbieders hun lesgeld flink omhoog nadat het STAP-budget was ingevoerd.

"Ook wij zagen dat een aantal opleiders opleidingen onder STAP aanboden, waarvan de relevantie inderdaad minder aantoonbaar was", aldus Salta Group in de verklaring. "Juist nu we samen met de betrokken ministeries de regeling verder aan het optimaliseren zijn, worden wij geconfronteerd met het nieuws dat het kabinet zou hebben besloten de regeling vanaf volgend jaar stop te zetten."

Komende maandag, 1 mei, is het nog wel mogelijk om de STAP-subsidie aan te vragen.