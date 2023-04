Trek-Segafredo ontslaat Italiaanse renner Tiberi na doodschieten kat

De 21-jarige Tiberi werd in februari al voorlopig geschorst nadat bekend was geworden dat hij in juni vorig jaar met een luchtbuks een kat had doodgeschoten. De kat was van een minister in San Marino.

Antonio Tiberi is niet langer renner van Trek-Segafredo. De Amerikaanse ploeg heeft afscheid genomen van de Italiaan "omdat hij niet voldeed aan onze criteria voor de terugkeer in competitie".

Waarom Trek-Segafredo nu heeft besloten om afscheid te nemen van Tiberi wordt niet bekendgemaakt. "We zijn het samen eens geworden om per direct uit elkaar te gaan. Hij is nu vrij om voor een ander team te tekenen. Verder zullen we geen commentaar geven", meldt de wielerploeg.

Wereldkampioen bij junioren

Het contract van Tiberi liep nog tot eind 2024. De voormalig ploeggenoot van de Nederlandse renners Bauke Mollema, Antwan Tolhoek en Daan Hoole werd in 2019 wereldkampioen tijdrijden bij de junioren.

Vorig jaar won Tiberi een etappe in de Ronde van Hongarije. Dit jaar toonde hij zijn talent met een achtste plek in het eindklassement van de Tour Down Under en zevende plek in de UAE Tour.

Italiaanse media verwachten dat de renner binnenkort een contract tekent bij Astana