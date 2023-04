Russische aanval op 'provinciestadje' wekt verbazing: 'Waarom hier? Er is hier niks'

Deze bewoner is in tranen na de aanval in Oeman:

De stad Oeman is zo'n 500 kilometer van de frontlinie verwijderd, vertelt hij nuchter. Dat er nu bij hem in de buurt een aanval is geweest, verbaast hem.

Vier van zijn medewerkers wonen daar vlakbij en dus haastte Huizinga zich naar de plek van de aanval, waar alles in puin lag. Huizinga: "Ruiten waren kapot en een auto van ons is kapot, maar dat is allemaal niet zo erg. Er zijn mensen omgekomen. Niet dat ik banger word, maar zo komt het wel heel dichtbij."

De Nederlandse boer Kees Huizinga woont in de buurt van Oeman en werd vannacht rond 04.00 uur wakker van het overvliegen van Oekraïense vliegtuigen en straaljagers van de luchtafweer. "Om 04.30 uur hoorde ik in de verte twee explosies. Al gauw was duidelijk dat er in Oeman twee raketten waren neergekomen. Een op een flatgebouw van negen verdiepingen", vertelt Huizinga.

Twee kruisraketten troffen Oeman, een stad in het midden van het land. Een daarvan boorde zich in een flatgebouw van negen verdiepingen, waarbij zeker zeventien doden zijn gevallen. Onder hen zijn volgens de Oekraïense autoriteiten in ieder geval drie kinderen: twee 10-jarigen en een peuter. De hulpdiensten zijn daar nog altijd bezig met een zoektocht naar overlevenden.

Nieuwe aanvallen vanuit Rusland hebben in Oekraïne aan ten minste negentien mensen het leven gekost. Voor het eerst in bijna twee maanden voerden de Russen weer grootschalige raketaanvallen uit op het land. Zo werden Oeman, Dnipro en Kyiv onder vuur genomen.

Een flatgebouw in Oeman werd getroffen door Russische raketten. De stad is zo'n 500 kilometer van de frontlinie verwijderd. - NOS

"Er ligt hier niks strategisch in de buurt, je verwacht het eerder in steden als Kyiv, Dnipro en Odesa. En niet zo'n provinciestadje als Oeman", zegt Huizinga. "Helemaal aan het begin van de oorlog was hier een aanval op een munitiedepot, maar sindsdien niet meer. Voor ons was de oorlog altijd ver weg, maar nu is ook iedereen hier in de buurt weer wakker geschud dat het echt wel heel erg is. Ik geloof nog altijd in de statistiek, dus de kans dat ik geraakt word is vrij klein."

Niet alleen in Oeman was het overigens raak vandaag: ook in de oostelijke stad Dnipro kwamen volgens de gouverneur van die regio een 31-jarige vrouw en haar 2-jarige dochter om het leven na een aanval.

Verder is Kyiv weer onder vuur genomen. De laatste aanval op de hoofdstad dateerde alweer van 9 maart. In de stad waren meerdere explosies te horen, maar voor zover bekend werden er geen doelen geraakt. Er zijn geen slachtoffers gemeld in de hoofdstad.

Bekijk hieronder de beelden van Oeman, Dnipro en Kyiv na de Russische aanvallen.