Voormalig olympiër en atlete Vastenburg stopt ermee: 'Heb nergens spijt van'

Atlete Jip Vastenburg heeft besloten een punt achter haar professionele loopbaan te zetten. De 29-jarige Vastenburg kan zich na een hardnekkige achillespeesblessure niet meer motiveren om op topniveau terug te kunnen keren.

"Het is mooi geweest zo. Ik heb alles meegemaakt, de hele wereld gezien, veel vrienden aan de sport overgehouden, Ik heb er geen spijt van", verklaarde Vastenburg tegen De Gooi- en Eemlander haar besluit.

"Maar wat moet ik nog meer bereiken? Op het EK indoor in 2021 in Polen was ik in supervorm, maar werd ik op de 3.000 meter in de halve finale gediskwalificeerd. Zonde, anders had ik daar zeker een medaille gehaald. Daarna heb ik lang gesukkeld met een hardnekkige achillespeesblessure, die me ver heeft teruggeworpen."

Tien EK' en deelname Spelen

Vastenburg was gespecialiseerd op de middellange en lange afstand. Ze won Europese jeugdtitels en werd bij de senioren twee keer Nederlands kampioen op de 5.000 meter (2016 en 2018) en greep in 2018 NK-goud op de 10.000 meter.

De atlete was actief op tien Europese kampioenschappen, één wereldkampioenschap en nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio, waar ze op de 10.000 meter 28ste werd.

In februari 2020 liep Vastenburg in Sevilla haar eerste marathon en kwam ze in een tijd van 2.33,40 uur over de finish. Ze legt zich als amateur nu toe op haar andere passie: wielerennen. Vastenburg is ook van plan om een opleiding tot politieagente te volgen.