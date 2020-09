Dit zijn vanaf vanavond de nieuwe coronamaatregelen

"De bottomline is: we doen ons best maar het virus doet het beter. Daarom moeten we nu ingrijpen om erger te voorkomen", zei minister Hugo de Jonge op de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. De set nieuwe regels, adviezen en maatregelen gaan vandaag om 18.00 uur in. Om te beginnen wordt het aantal mensen dat bijeen mag komen ingeperkt. "Want ons gedrag is wat het verschil gaat maken", benadrukte De Jonge.

Bijeenkomst 5 - NOS

De derde regel in de bovenstaande afbeelding slaat bijvoorbeeld op terrassen, bioscoopzalen en soortgelijke bijeenkomsten. Voor onder meer uitvaarten, betogingen en religieuze bijeenkomsten gelden andere regels. Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van alle uitzonderingen. Het kabinet roept mensen verder op zo veel mogelijk thuis te blijven. Op het gebied van recreatie en sport gelden strengere maatregelen. "Dat is niet nodig omdat de sportsector het slecht doet", legde premier Rutte uit. "Het heeft met de schaal te maken. Profspelers, amateursporters, toeschouwers: die leiden tot veel reisbewegingen en contact." Daarom worden de volgende regels ingevoerd:

Sport 3 - NOS

"We kunnen blijven sporten, maar dan zonder aanmoediging vanaf de kant", vatte Rutte het samen. Het blijft dus ook mogelijk om de horeca te bezoeken, maar de cafés en restaurants moeten wel eerder dicht. "Ik kan me voorstellen dat dit voor veel mensen en met name de ondernemers een zure appel is. Het heeft negatieve economische gevolgen, maar het oplaaien van het virus heeft nog sterkere gevolgen." Ook het advies om thuis te werken wordt verder aangescherpt door het kabinet. "Op veel werkplekken is het te druk en dat zien we ook terug in de uitbraakclusters", zei de premier. Daarom valt het kabinet terug op het eerdere advies om alleen bij noodzaak niet thuis te werken. "Die maatregel heeft toen veel effect gehad, daarom doen we het nog een keer."

Werk 2 - NOS

Voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven geldt ook het kabinetsadvies om een mondkapje te dragen in winkels. Het is geen verplichting, maar winkeliers in deze regio's mogen bezoekers weigeren die geen mondmasker dragen. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei vanavond in een persconferentie dat de regio's Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost op het gebied van mondkapjes "nog een stap verder gaan" dan het advies van het kabinet. Dat betekent voor deze regio's het volgende:

Kapjes - NOS

De vier genoemde regio's roepen alle inwoners op om sociale contacten de komende weken drastisch te beperken. Als laatste geldt ook voor supermarkten onderstaande aanvullende regel. Die is bedoeld om kwetsbare groepen en ouderen te beschermen tegen het coronavirus. Voor hen komt er tweemaal per dag een venstertijd om boodschappen te doen.

Supermarkt - NOS