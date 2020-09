Dit zijn vanaf morgenavond de nieuwe coronamaatregelen

"De bottomline is: we doen ons best maar het virus doet het beter. Daarom moeten we nu ingrijpen om erger te voorkomen", zei minister Hugo de Jonge op de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. De set nieuwe regels, adviezen en maatregelen gaan dinsdag om 18.00 uur in.

Om te beginnen wordt het aantal mensen dat bijeen mag komen ingeperkt. "Want ons gedrag is wat het verschil gaat maken", benadrukte De Jonge.