Musaba van Beuningen naar Monaco: 'Zo'n kans krijg je geen twee keer'

Anthony Musaba. Niet veel voetballiefhebbers hadden van zijn naam gehoord. Dat veranderde vrijdagmiddag in één klap. Een waar voetbalsprookje. Want de vleugelaanvaller uit de Keuken Kampioen Divisie verhuist deze zomer naar AS Monaco. Topclubs uit Duitsland, Italië en Spanje klopten de afgelopen maanden aan bij NEC voor Musaba. Het 19-jarige talent uit Beuningen ging zelfs al met zijn familie op bezoek bij Borussia Dortmund. De keuze viel uiteindelijk op Monaco, dat meer dan twee miljoen euro overmaakt aan de club uit de eerste divisie. "Zo'n kans krijg je geen twee keer, die moet je pakken", vertelt Musaba vrijdagavond vanuit het prinsdom. Je hebt dus niet getwijfeld? "Nee, zeker niet. Ik ben pas 19, maar als je als jonge speler de kans krijgt om je te bewijzen in zo'n competitie, moet je niet twijfelen over zo'n aanbieding. Ik ben er mentaal klaar voor, heb vertrouwen in mezelf en weet dat ik het kan." Waarom heb je gekozen voor Monaco? "Dat zat 'm in de plannen die ze met mij hebben. Ze waren heel duidelijk naar mij, m'n zaakwaarnemer en mijn familie. Daar heb ik het allemaal goed mee besproken. Monaco heeft de laatste jaren veel jonge spelers aangetrokken die ook een kans krijgen in het eerste. Dat is belangrijk voor mij."

Hoe zien die plannen er verder uit? "Ik krijg de kans om me te ontwikkelen de komende jaren. Ik heb veel vertrouwen in mezelf en weet dat ik ga slagen. Daar heb ik de kwaliteiten voor. En dan hoopt Monaco me uiteindelijk weer te kunnen verkopen." "Mijn doel in het eerste jaar is om zo veel mogelijk minuten in het eerste te maken. Het zou kunnen dat Monaco me gaat verhuren, maar ik mag me in de voorbereiding eerst bewijzen." Je tweelingbroer Richie speelt bij Vitesse, wat vindt hij van je transfer? "Hij vindt het mooi natuurlijk. We gaan elk voor onze eigen carrière en volgen ons eigen pad. Hij mag zich dit seizoen bewijzen bij Vitesse. Ik weet zeker dat hij ook een stap hoger gaat maken."

