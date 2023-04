Noodfonds Energie blijft langer open

Het Noodfonds Energie blijft toch nog iets langer open. De aanvraagperiode wordt verlengd met vijf dagen, tot 5 mei. Afgelopen week pleitte de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) al voor een verlenging, het liefst tot de zomer, vanwege het grote aantal aanvragen dat nog dagelijks binnenkomt.

In de afgelopen zeven dagen ontving het Noodfonds een recordaantal aanvragen, waardoor het besloot de aanvraagperiode te verlengen. Het waren er ruim 48.000 binnen 48 uur. In totaal heeft het Noodfonds Energie meer dan 130.000 aanvragen binnengekregen, waarvan 42.000 al zijn goedgekeurd.

Het fonds werd gestart om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening te kunnen helpen. Huishoudens die aan de eisen voldoen komen in aanmerking voor een verlaging een van hun energierekening.

De aanvraagperiode werd al eerder verlengd, nadat het fonds pas een maand later dan gepland werd geopend. In de beginperiode waren er veel problemen met de aanvraagprocedure, omdat die erg ingewikkeld bleek. Het was toen bijvoorbeeld alleen mogelijk een aanvraag in te dienen via een app op een telefoon of tablet.