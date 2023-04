Vanavond op tv: Kabinet verwacht forse stijging asielaanvragen •  Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden • Startgeld tegen huisartsentekort

De hoge instroom is zorgelijk voor onder meer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die allebei worstelen met personeelstekort.

Vandaag heeft staatssecretaris Eric van der Burg de Meerjaren Productie Prognose (MMP) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat er dit jaar minimaal 49.000 asielzoekers naar Nederland komen, maar dat het waarschijnlijk gaat om zo'n 67.000 tot 77.000 mensen. De kans is het grootste dat er dit jaar 70.000 nieuwe asielzoekers komen, zo'n 17.500 meer dan eind vorig jaar werd ingeschat.

Kabinet verwacht grote stijging in aantal asielzoekers die naar Nederland komen

Twaalf doden bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden

Meerdere mensen zijn gewond geraakt en twaalf mensen zijn om het leven gekomen bij Russische aanvallen in onder meer Oeman en Dnipro. Zo troffen twee kruisraketten een flatgebouw van negen verdiepingen in Oeman, hierbij vielen zeker tien doden. Ook in Kyiv waren meerdere explosies.

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp vertelt vanuit Oekraïne over de schade.