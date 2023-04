Kudus en Rensch weer inzetbaar bij Ajax in bekerfinale? 'Morgen knoop doorhakken'

Ajax mist zondag Kenneth Taylor op het middenveld. Hij is geschorst na zijn rode kaart in de halve finale tegen Feyenoord. Edson Álvarez keert juist terug van een schorsing. Zonder de Mexicaan gingen de Amsterdammers zaterdag nog hard onderuit tegen PSV in de eredivisie (3-0).

"Nu moeten we de reactie afwachten en morgen kunnen we knopen doorhakken", zei Heitinga. Aanvaller Kudus raakte begin april geblesseerd aan de hamstring in de halve finale tegen Feyenoord. Verdediger Rensch kwam sinds medio maart niet meer in actie door een kwetsuur aan het bovenbeen.

Ajax kan mogelijk weer over Mohammed Kudus en Devyne Rensch beschikken in de bekerfinale tegen PSV, zondag in De Kuip. "Ze hebben vandaag weer voor een deel meegetraind", vertelde trainer John Heitinga.

De finale tussen Ajax en PSV begint zondag om 18.00 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app. Op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn is de wedstrijd integraal te volgen.

"In het eerste kwartier kreeg PSV al drie corners en konden ze een paar keer vanuit de omschakeling in onze zestien komen. Dat kwam doordat wij simpele fouten maakten."

Heitinga vertelde dat hij het eerste kwartier van de verloren topper van zondag liefst vijf keer had teruggekeken. "We waren inderdaad niet scherp. Daardoor kwam PSV vaak in succesmomentums", aldus de trainer van Ajax.

Die nederlaag werkte deze week nog door in Amsterdam. "Er werd met vuur getraind, er waren veel stevige duels", vertelde aanvoerder Dusan Tadic. "Dat hebben we ook nodig."

Terugkeer Álvarez

De terugkeer van Álvarez komt wat dat betreft als geroepen. "Hij is een belangrijke speler voor ons en brengt veel karakter en mentaliteit", zei Tadic. "Hij is sterk met zijn hoofd en goed in de communicatie. Edson is een van onze leiders, we hebben hem zeker gemist in de vorige wedstrijd."

Heitinga wil dat zijn ploeg een voorbeeld neemt aan de halve finale, waarin Feyenoord in De Kuip met 1-2 werd geklopt. "Dat deden we misschien niet met fantastisch voetbal. Maar we hebben als team gestreden en dat is het allerbelangrijkste. Ik wil een elftal zien dat 90 minuten vecht. En misschien wel langer dan 90 minuten."