Agent die bij boerenprotest op trekker schoot vervolgd voor poging tot doodslag

De politieagent die in juli vorig jaar bij een boerenprotest heeft geschoten op de cabine van een rijdende tractor bij Heerenveen, wordt vervolgd. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het Openbaar Ministerie is klaar met het strafrechtelijk onderzoek en op basis daarvan is dus besloten tot vervolging van de agent. Wanneer hij moet voorkomen is niet bekend.

In de tractor zat een 16-jarige bestuurder. Hij werd aanvankelijk verdacht van poging tot doodslag, maar werd toch niet vervolgd. De jongen deed mee aan het protest en besloot langs een politieblokkade te rijden, vertelde hij eerder aan Omrop Fryslân.

Het OM wijst erop dat op sociale media een naam en foto van een politieman rondgaan die ten onrechte aan het schietincident wordt gelinkt. Hij is niet de verdachte in deze zaak.

Fractie van een seconde

De politie gaat nog niet inhoudelijk op de zaak in. Wel schrijft ze in een persbericht dat de maatschappij erop moet kunnen vertrouwen "dat wij als politie professioneel omgaan met onze geweldsbevoegdheid".

"Een agent zet een geweldsmiddel in als hij dit nodig acht in de uitoefening van het werk. Die beslissing maken zij in een fractie van een seconde. Of die inschatting juist is wordt achteraf beoordeeld. In dit specifieke geval zal de rechtbank zich hier over buigen."

De politie is zich bewust dat het incident een enorme impact heeft gehad, "met name op de bestuurder van de trekker en zijn directe omgeving". "Ook op de betrokken agent en zijn naaste collega's is de impact groot. Zo'n incident laat niemand onberoerd."

Dit zijn beelden van het voorval: