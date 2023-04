BBC-voorzitter stapt op na onderzoek over lening aan Boris Johnson

Richard Sharp stopt als voorzitter van de Britse omroep BBC. Hij stapt op nu uit onderzoek van de Britse toezichthouder blijkt dat hij de regels heeft overtreden doordat hij kort voor zijn aanstelling toenmalig premier Boris Johnson hielp bij het krijgen van een lening.

De commissie startte het onderzoek na een artikel in de krant The Sunday Times. Daarin stond dat Sharp een lening van 800.000 pond (900.000 euro) zou hebben geregeld voor Johnson. De toenmalig premier van het Verenigd Koninkrijk zou in 2021 in financiële moeilijkheden hebben gezeten. Sharp zou voor die lening garant hebben gestaan, terwijl hij al in de sollicitatieprocedure zat om BBC-voorzitter te worden.

'Geen belangenverstrengeling'

De lening kwam van een rijke Canadese zakenman, Sam Blyth, een verre neef van Johnson. Sharp, voormalig bankier en donateur van de partij van Johnson, regelde een ontmoeting tussen Blyth en de hoogste ambtenaar van het Verenigd Koninkrijk om het over de lening te hebben.

Toen het verhaal naar buiten kwam, ontkende Sharp dat er sprake was van belangenverstrengeling. Volgens hem had hij "slechts mensen met elkaar in contact gebracht".

Dat hij de regels heeft overtreden, is volgens de Britse toezichthouder overigens geen reden voor Sharp om op te stappen. Toch doet hij dit, omdat zijn aanblijven zou "afleiden van het goede werk van de BBC". Wel wil hij zijn werk blijven doen tot juni, zodat de BBC genoeg tijd heeft om te zoeken naar een geschikte opvolger.