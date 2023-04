Nooit meer Carpool Karaoke: James Corden neemt na acht jaar afscheid

Na acht jaar en bijna 1200 uitzendingen stopt James Corden met de Amerikaanse The Late Late Show. Gisteravond werd de laatste uitzending van de late talkshow uitgezonden. Corden stopt om meer tijd door te brengen met z'n familie.

In gesprek met actrice en presentatrice Drew Barrymore vertelde Corden dat zijn 11-jarige zoon Max hem deed beseffen dat hij moest stoppen. Toen zijn zoon hem vroeg waarom hij moest werken, vertelde Corden dat zijn rooster hem dat verplichtte. Zijn zoon keek beteuterd, wat Corden tot denken aanzette. "Ik wil dit werk niet ten koste doen van onze kinderen en m'n familie", was zijn conclusie.

Daarom verhuist Corden samen met zijn vrouw Julia Carey en hun drie kinderen Max (11), Carey (8) en Charlotte (5) van Los Angeles terug naar Londen. "Ik weet dat dit de goede keuze is", zei hij tegen Barrymore.

Imago

Corden stopt op het moment waarop zijn vriendelijke, enthousiaste imago ook scheurtjes heeft opgelopen. Zo werd hij in oktober uit een restaurant in New York gezet omdat hij zich "extreem onaardig" gedroeg tegen het personeel.

Ook producent en regisseur Craig Duncan sprak zich uit tegen Corden. Hij noemde hem de "moeilijkste en onaangenaamste presentator" met wie hij heeft gewerkt en hoopte nooit meer met hem te hoeven samenwerken. Duncan en Corden werkten samen aan het Britse comedyspel A League of Their Own.

Zangeres Mel B., bekend van de Spice Girls, kwam met eenzelfde verhaal. Zij noemde Corden een van de vervelendste beroemdheden die ze heeft ontmoet.

Hoe het begon

Aan de start van zijn carrière als televisiehost had Cordon nog geen last van een beschadigd imago, want in de Verenigde Staten was hij op dat moment een onbekende Brit. Op 23 maart 2015 werd de eerste uitzending van de talkshow uitgezonden. Corden volgde Craig Ferguson op. Aanvankelijk werd er sceptisch gereageerd op de Brit: hij was immers onbekend en bovendien had hij nog nooit een talkshow gepresenteerd.

De 44-jarige Corden is van huis uit acteur en komiek. Voordat hij als presentator van The Late Late Show begon, had hij onder andere een gastrol in de Britse show Little Britain en speelde hij in de film Into the Woods. Op Broadway vertolkte hij de hoofdrol in One Man, Two Guvnors. Die rol leverde hem een Tony Award op.

Toen hij in 2015 een sitcom wilde pitchen bij de Amerikaanse televisiezender CBS, werd hem de rol van host aangeboden van The Late Late Show. De sitcom is er nooit gekomen, maar het aanbod voor The Late Late Show sloeg hij niet af. In het eerste deel van de nieuwe zesdelige documentaireserie over The Late Late Show vertelt hij dat hij toch niets te verliezen had en hoopte dat hij er veel creativiteit in kwijt zou kunnen.

Zo stelde Corden zichzelf voor in zijn eerste uitzending: