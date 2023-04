Personeel FNV dreigt nu zelf met stakingen

Personeelsleden van vakbond FNV zijn niet te spreken over hun eigen nieuwe cao die is voorgesteld. Ze hebben de vakbond nu een ultimatum voorgelegd dat maandag om 10.00 uur afloopt. Als dan niet op de eisen is ingegaan, volgen er acties. Opvallend, want FNV is als vakbond al maanden de motor achter vele stakingen in diverse sectoren.

In de afgelopen maanden is er onderhandeld over een nieuwe cao. Daarin is een zogeheten automatische prijscompensatie (APC) opgenomen, waarin wordt afgesproken hoeveel de lonen meestijgen met de inflatie. Vanaf 1 mei zou het personeel er tussen 3 en 7 procent loon bij krijgen - afhankelijk van iemands salarisschaal - met gegarandeerd 5 procent meer loon voor iedereen vanaf 1 januari 2024. In de jaren daarna zou de inflatie wel worden gevolgd in de lonen, maar met een maximum van 5 procent.

FNV Personeel, de vakbond waarin het personeel van FNV is verenigd, vindt dat "geen echte APC". "Het is niet zo dat de inflatie aan FNV-medewerkers voorbij is gegaan", reageert bestuurder Judith Westhoek. Ze vindt dat de vakbond het goede voorbeeld moet geven.

Als de directie van FNV niet ingaat op de eisen van het personeel, wordt er maandag meteen al actiegevoerd tijdens de 1 mei-mars in Amsterdam. De dag erna staat een landelijke staking gepland.