Kabinet bevestigt forse stijging verwachte asielaanvragen: waarschijnlijk 70.000

Het kabinet verwacht dat het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt inderdaad fors hoger uitvalt dan eerder werd gedacht. Waarschijnlijk zullen zich zo'n 70.000 mensen aanmelden. Er wordt gekeken wat er kan worden gedaan aan het hoge aantal verzoeken dat wordt goedgekeurd. De hoge asielcijfers lekten eerder deze maand al uit naar de NOS en worden nu bevestigd. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft de Meerjaren Productie Prognose (MMP) naar de Tweede Kamer gestuurd en daarin staat dat er dit jaar minimaal 49.000 asielzoekers naar Nederland komen, maar dat het aantal waarschijnlijk zal liggen tussen de 67.000 en 77.000 mensen. Het waarschijnlijkst is dat er dit jaar rond de 70.000 nieuwe asielzoekers komen. Dat zijn er zo'n 17.500 meer dan eind vorig jaar nog werd gedacht. En als er niets wordt gedaan, zal de stijging de komende jaren verder doorzetten, stelt Van der Burg. Er is niet alleen in Nederland een grote stijging van het aantal asielaanvragen, zegt de staatssecretaris. Die is er ook in de rest van Europa. "Er is veel onrust in landen op en buiten het Europese continent", verklaart hij. Daardoor slaan veel mensen op de vlucht. Veel meer opvangplekken nodig De cijfers betekenen dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers met ingang van 2024 77.100 opvangplekken nodig heeft en dat de achterstanden in de beoordelingen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met tienduizenden dossiers zullen oplopen. Bij gemeenten leidt de hoge instroom tot de "hoogste taakstelling sinds 2015". Zij zullen huisvesting moeten vinden voor een recordaantal mensen van wie de asielaanvraag wordt goedgekeurd: in de tweede helft van dit jaar zullen 27.300 mensen een verblijfsvergunning hebben gekregen. "We hebben op dit moment 50.000 plekken, maar heel veel daarvan zijn noodopvangplekken", zegt Van der Burg. De noodopvang is voor een bepaalde tijd en stopt daarna weer. "Met een verwachting van 70.000 mensen het komende jaar snap je dat ik mij de komende tijd niet zal vervelen." Hij erkent dat er vorig jaar veel is misgegaan. "We zullen stevig de schouders eronder moeten zetten om te voorkomen dat dat weer gebeurt. We zullen dit het hoofd moeten bieden. Anders gaan mensen in onze dorpen en steden op straat liggen en dat willen we niet voor hen en ook niet voor onze samenleving."

Politiek verslaggever Marleen de Rooy: "We horen vandaag een staatssecretaris die weinig instrumenten in handen heeft om de problemen aan te pakken. Door het gebrek aan arbeidskrachten, opvanglocaties en woningen voor mensen die in Nederland mogen blijven, loopt de asielketen in Nederland vast. Voor concrete oplossingen verwijst Van de Burg vooral naar Europa en gesprekken met andere Europese landen die gaan over het Asiel- en Migratiepact. Maar ook daar zit nog weinig concrete voortgang in. Dat maakt een machteloze indruk."