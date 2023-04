Verstappen snelste in rommelige training in Bakoe, De Vries verrast met zesde tijd

Dit weekend is de introductie van het veelbesproken, gloednieuwe sprintraceformat. Dat betekent dat er maar één vrije training wordt gereden. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van zondag, terwijl de zaterdag helemaal in het teken van de sprint staat.

In een onrustige vrije training voor de GP van Azerbeidzjan heeft Max Verstappen de snelste tijd gereden, met Ferrari-coureur Charles Leclerc en Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez kort achter zich. Nyck de Vries verraste in Bakoe met een knappe zesde tijd.

Die ene oefensessie is voor de teams dus de enige kans om de auto's en de coureurs perfect voor te bereiden op het pittige stratencircuit van Bakoe. Tijd voor fouten of ongelukken was er dus eigenlijk niet.

Maar een kwartier na de start van de training stond Pierre Gasly naast een rokende en vlammende auto, had Yuki Tsunoda een band eraf gereden, was Carlos Sainz tegen de muur gebotst en was Kevin Magnussen gecrasht.

Tot zo ver de zo gewenste ideale voorbereiding op een bomvol raceweekend.