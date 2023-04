PostNL komt met oranje zegels ter ere van tienjarig jubileum koning

PostNL brengt postzegels uit ter ere van het tienjarig troonjubileum van koning Willem-Alexander. Op de feloranje zegels staan foto's van een aantal belangrijke momenten uit zijn koningschap.

Het vel telt vijf zegels waarop foto's te zien zijn van de Koningsspelen in 2019, het staatsbezoek aan Indonesië in 2020, werkbezoeken aan het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen in 2022 en aan Sint-Maarten in 2013, en de Troonrede in 2022.

Op de rand van het vel staat een kroon die bestaat uit citaten uit toespraken van de koning, onder meer uit zijn speech op de Dam op 4 mei 2020.

'Hij is benaderbaar'

Grafisch ontwerpers Huub de Lang en Anne Schaufeli van studio026 uit Velp maakten het ontwerp. Ze hebben rekening gehouden met de persoonlijkheid van de koning, vertellen ze. "Koning Willem-Alexander is benaderbaar, staat open voor mensen en legt graag en gemakkelijk contact", zegt Schaufeli.

"Het is geen representatief, chronologisch overzicht van tien jaar koningschap, maar een ode aan hoe koning Willem-Alexander daaraan invulling heeft gegeven. En nog steeds geeft."

De zegels zijn vanaf vandaag te koop. Het is op 30 april precies tien jaar geleden dat Willem-Alexander zijn moeder Beatrix opvolgde.