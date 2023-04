Van oerbier tot Beijersch (géén speciaalbier): canon toont bierhistorie Nederland

Het is gisteren weer rijkelijk geschonken: bier. De drank die vooral hard gaat in de horeca en bij feesten, was vroeger juist een voorname voedingsbron. En wat nu bijna niemand meer weet, is dat plaatsen als Gouda en Delft ooit de bierhoofdsteden van Europa waren. De zin en onzin over bier in Nederland is nu vastgelegd in de Canon van de Nederlandse biercultuur, die vandaag wordt gepresenteerd.

Lezers van de canon gaan in 35 stappen langs alle bierontwikkelingen, invloedrijke brouwers en soorten als oer-, gruitbier en 'Beijersch'. De canon begint in de eerste eeuw na Christus, met de Bataafse biercultuur die zijn weg vond naar het Romeinse leger. Vooralsnog eindigt hij in 2022 met het hoofdstuk 'het einde van speciaalbier'. Over die term is op z'n zachtst gezegd discussie; wat de makers betreft wordt hij afgeschaft.

Mythes ontkracht

Een van de doelen van de canon is het onderuithalen van fabels en mythes over bier. Veel mensen zullen weleens hebben gehoord dat in de middeleeuwen vooral bier werd gedronken omdat water te vies was. "Een hardnekkig misverstand", zegt Leendert Alberts, medeopsteller van de canon en docent aan de Stichting Bieropleidingen Nederland. "Er werd juist voor gezorgd dat er goed drinkwater was in de steden. Dat was ook in het belang van de brouwers, want van slecht water maak je geen goed bier."

Om dat verhaal kracht bij te zetten, drinkt Alberts vandaag met gasten van een 'bierrondleiding' water uit de Oudegracht in Utrecht. Kan prima, zegt hij.