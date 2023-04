Boete van 2,5 miljoen euro voor moederbedrijf van verzekeraar Promovendum

Verzekeringsbedrijf CAK Dordrecht, moederbedrijf van onder andere Promovendum en Besured, is beboet voor het onjuist, onduidelijk en misleidend informeren van klanten. Om deze reden moet het bedrijf 2,5 miljoen euro betalen aan toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De boete werd al op 21 november 2022 uitgedeeld, maar de AFM komt er nu pas mee naar buiten vanwege bezwaarprocedures. De aanleiding van de boete was een opeenstapeling van overtredingen. Het verzekeringsbedrijf overtrad al minstens drie jaar structureel de wet, aldus de AFM.

Informatie die CAK Dordrecht aan klanten verschafte was op belangrijke punten onduidelijk, onjuist en misleidend. Er werden bijvoorbeeld verzekeringsvoorwaarden aangepast op een manier dat de klant er moeilijk achter zou komen en de premie van een autoverzekering werd fors verhoogd terwijl er bewust vaag over werd gecommuniceerd, zodat zo min mogelijk klanten hun verzekering zouden opzeggen.

Het verzekeringsbedrijf rommelde ook met de reviews van klanten, bijvoorbeeld door niet open te zijn over hoe het algehele tevredenheidscijfer werd berekend of door slechte reviews minder prominent te maken. De communicatie van het bedrijf was ook niet goed, aldus de AFM. Over belangrijke onderwerpen nam CAK Dordrecht alleen maar contact op via e-mail of via de site zonder hiervoor expliciet toestemming te hebben gekregen.

Een woordvoerder van Promovendum wilde niet telefonisch op de vragen van de NOS reageren.