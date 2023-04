Griekspoor krijgt in Madrid weer last van enkelblessure en moet strijd staken

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Madrid geblesseerd moeten opgeven. De Noord-Hollander kreeg in de partij tegen Spanjaard Jaume Munar weer last van de rechterenkel die hem al langer parten speelt.

Griekspoor vertelde vorige maand dat hij moet worden geopereerd vanwege een stukje gebroken bot in zijn rechterenkel, maar kon er wel mee blijven tennissen omdat de pijn van zijn blessure niet structureel aanwezig is.

Mede door zijn gekwetste enkel en een gebrek aan vertrouwen vielen de prestaties van Griekspoor op de voorbije graveltoernooien nog tegen, nota bene op zijn favoriete baansoort.

Weer last

Griekspoor kreeg tegen Munar op 3-4 in de eerste set weer last van de enkel toen hij zich verstapte bij een actie aan het net. Hij liet zijn enkel daarna door de fysiotherapeut intapen, maar kon niet meer op volledige kracht tennissen.

De Nederlander knokte zich in de openingsset nog naar een tiebreak, maar daarin werd duidelijk dat hij fysiek niet meer in staat was om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Griekspoor, die in de eerste ronde van het toernooi een bye had, liep na het verlies van de eerste set direct door naar het net om Munar met de winst te feliciteren.

Consequenties

Het is nog niet duidelijk welke consequenties de blessure van Griekspoor heeft voor zijn deelname aan de komende tennistoernooien. Op zondag 28 mei begint Roland Garros in Parijs, het tweede grandslamtoernooi van het jaar.