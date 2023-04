PSV voelt zich geen favoriet voor bekerfinale: 'Ik verwacht heel ander Ajax'

De ruime 3-0 zege van zondag in de eredivisie heeft PSV natuurlijk vertrouwen gegeven. Toch voelt de ploeg uit Eindhoven zich geen favoriet voor de nieuwe confrontatie met Ajax in de bekerfinale, zo zeiden trainer Ruud van Nistelrooij en aanvoerder Luuk de Jong in koor. "Of we favoriet zijn? Dat laat ik aan jullie", zei Van Nistelrooij op de persconferentie tegen de journalisten. "Wij zijn alleen bezig met ons zo optimaal mogelijk voor te bereiden. Daar gaat het voor ons om." Ook spits De Jong ziet zijn ploeg niet als favoriet, zondag in De Kuip. "Dat is in wedstrijden als deze heel moeilijk te zeggen. We focussen op wat wij kunnen doen."

De bekerfinale bij de NOS De finale tussen Ajax en PSV begint zondag om 18.00 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app. Op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn is de wedstrijd te volgen in flitsen.

Ajax zal na de harde nederlaag van afgelopen zondag getergd zijn, voorspelt het PSV-duo. "Ik verwacht een heel ander Ajax", zei De Jong. "Ik denk dat zij willen reageren na zondag." "Daardoor zal het nu een heel andere wedstrijd worden. Ik wil van onze ploeg zien dat we weer met dezelfde energie spelen. Dan hoef je niet eens goed te voetballen, maar heb je wel een grote kans om te winnen." De gedrevenheid waarmee PSV zondag speelde in het Philips Stadion was opvallend. De Jong, Patrick van Aanholt en Jordan Teze jutten het publiek op na gewonnen duels. "Het leefde gewoon heel erg binnen de selectie dat we een topwedstrijd wilden spelen", zei De Jong daarover. "We wilden het publiek meekrijgen en laten zien dat er niets te halen valt bij ons." Drommel keept ook finale Van Nistelrooij wilde zoals gebruikelijk weinig kwijt over de opstelling, al bevestigde de trainer dat 'bekerkeeper' Joël Drommel ook in de finale mag spelen. Ismael Saibari, afgelopen zondag invaller, is niet helemaal fit.

Luuk de Jong en Ruud van Nistelrooij tijdens de persconferentie voor de bekerfinale - ANP