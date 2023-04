Overleden motorcoureur uitgeput in 55 graden: 'Klinkt heftig, maar dood hoort erbij'

55 graden moet het geweest zijn toen de Nederlandse motorcoureur Bram van der Wouden van zijn motor afstapte in de Marokkaanse Sahara. Gisteren werd Van der Wouden tijdens de Morocco Desert Challenge dood gevonden door andere deelnemers.

De Morocco Desert Challenge is na de Dakar Rally de grootste offroad rally waar zowel motoren, auto's, quads als trucks aan meedoen. Van der Wouden reed motor, en is volgens de berichten omgekomen door de hitte.

"Het was de afgelopen dagen extreem heet in Marokko", vertelt Robin Verheggen vanuit Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is verbonden aan het team van Anja van Loon, die de race doet met een truck.

"Ook vandaag komt de temperatuur weer boven de 50 graden uit. Het is er echt heel heet", weet Verheggen. "De hitte zorgt voor grote problemen daar. Een aantal autocoureurs heeft zelfs besloten de rally te verlaten omdat het te gevaarlijk wordt."

Uitgeput en uitgedroogd

De 48-jarige Van de Wouden stapte gisteren dus wel gewoon op. Hij zag deze rally als voorbereiding op de Dakar Rally, waarin hij vorig jaar debuteerde. "Eerder op de dag was hij gevallen en weer opgelapt door twee collega's", zegt Verheggen.

"Een aantal kilometer voor de finish is hij van de route afgeweken en waarschijnlijk compleet uitgeput gestopt om te rusten. Hij is toen naast zijn motor gaan zitten en heeft vervolgens nooit de mogelijkheid gehad om op de noodknop te drukken. Bij rally's zoals deze heeft ieder voortuig een knop om assistentie te vragen."

Vervolgens blijft het ook voor Verheggen speculeren wat er precies gebeurd is. Mogelijk was Van der Wouden dusdanig uitgedroogd en uitgeput dat hij niet meer op de knop kon drukken en is overleden. Het medische interventieteam was volgens de organisatie snel ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. "Misschien heeft hij daar maar een minuut gelegen", denkt Verheggen hardop.

'Hoort erbij'

De rally gaat ook vandaag gewoon door, alleen de motorcoureurs zullen vanwege de zware omstandigheden niet gaan rijden. Volgens Verheggen is de dood ook een beetje onderdeel van de sport. "Iedereen die deelneemt, vooral motorcoureurs, heeft een soort van geaccepteerd dat het hun laatste race kan zijn. Het klinkt heel heftig, maar zoiets hoort erbij."

Toch neemt de organisatie wel degelijk maatregelen en zijn er een hoop protocollen. Zo krijgen de deelnemers voor de start verschillende instructies mee over wat te doen in een noodsituatie.

"Daarnaast ben je bijvoorbeeld verplicht water bij je te hebben, anders mag je niet starten. Ook zijn er op de route diverse verplichte stops. Ze doen er dus wel alles aan."

Van der Wouden is al de tweede deelnemer die overleed tijdens deze editie van de Morocco Desert Challenge. Dinsdag overleed een Franse copiloot na een botsing met een ander voertuig.