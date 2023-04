Fan die Groningen-speler Willems sloeg 21 jaar niet welkom in Euroborg

FC Groningen liet het daar nog niet bij zitten en heeft de straffen voor het eigen stadion verdubbeld. "Omdat spelers en alle andere medewerkers van de club te allen tijde veilig hun werk moeten kunnen doen op en rond het veld in Euroborg", is de verklaring van de club.

Dit betekent dat de veldbetreder de komende 25 jaar niet welkom is in Euroborg en dat de minderjarige jongen een stadionverbod heeft van 252 maanden (21 jaar). In geval van de jongste misdrager plant de club, gezien zijn leeftijd, een evaluatiemoment om de situatie tussentijds opnieuw te beoordelen en perspectief te bieden.

Nog een boete

FC Groningen kreeg daarnaast een boete van 10.000 euro vanwege het betreden van het speelveld door een groep toeschouwers bij de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur op 26 januari waardoor de scheidsrechter het duel tijdelijk moest staken. FC Groningen meldt de geldboete te gaan verhalen op de "veldlopers".

Het is al de vierde (geld)boete in korte tijd voor de club. FC Groningen is de afgelopen periode geconfronteerd met meerdere incidenten in het stadion, variërend van het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen op het veld tot veldbetreding.