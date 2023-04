Basketbalwedstrijd eindigt in massale vechtpartij: 21 spelers gediskwalificeerd

De basketbalwedstrijd tussen Real Madrid en Partizán Belgrado is donderdag compleet uit de hand gelopen. Met nog 1 minuut en 40 seconden was Partizán in de kwartfinales van de Euro League op weg naar een ruime zege (80-95), maar trok die niet over de streep.

En dat was niet omdat de Madrilenen op wonderbaarlijke wijze langszij waren gekomen, maar omdat de spelers met elkaar op de vuist gingen. De vlam sloeg plotseling in de pan tussen twee spelers. De rest van de spelers vloog vervolgens direct op de twee kemphanen af, waardoor er een massale vechtpartij ontstond.

Een speler van Partizán werd zelfs, na een heuse worstelworp, op de grond gegooid. De scheidsrechters besloten na het bekijken van de beelden van de vechtpartij flink wat spelers te bestraffen.

21 diskwalificaties

Liefst 21 spelers en stafleden mochten niet meer terugkeren. Daardoor kon geen van de teams nog het benodigde minimumaantal van twee spelers op de been brengen en kon de wedstrijd, toen de gemoederen iets waren bedaard, niet worden hervat.

Door de gestaakte wedstrijd, is de best-of-five nog niet beslist. Partizán staat met 2-0 voor en heeft nog altijd één overwinning nodig op Real Madrid om de halve finales te bereiken. De volgende mogelijkheid om die zege binnen te slepen voor de Servische club is op dinsdag 2 mei. Dan treffen de twee clubs elkaar in Belgrado.