Basketbalster Griner over gevangenschap in Rusland: 'Soms wilde ik opgeven'

Nadat ze vrijgelaten was, volgde voor Griner een herstelperiode, die nog steeds niet helemaal afgerond is. Een jaar nadat ze vastgezet werd, raakte de 32-jarige Griner voor het eerst weer een basketbal aan. Op een buitenveldje in San Antonio gooide ze een paar ballen op de basket en probeerde ze of ze nog kon dunken.

Op de persconferentie kondigde ze aan nooit meer buiten Noord-Amerika te reizen voor een basketbalwedstrijd, tenzij het voor de nationale ploeg is. Griner werd tweemaal olympisch- en wereldkampioen met de VS.

Griner ging vorig jaar naar Rusland in het tussenseizoen van de WNBA. Met een paar wedstrijden kunnen topspelers daar ongeveer een miljoen euro verdienen. Ze hoopt nu de betalingen in de vrouwentak van de NBA omhoog te krijgen.

"Ja, ik kon het nog", lachte ze. "Ik voelde me weer alsof ik 16 was. Voor mijn enkels waren al die sprongen na zo'n lange tijd niet prettig. Maar het was fijn om weer te spelen met de bal."

Onlangs tekende Griner een nieuw eenjarig contract bij Phoenix Mercury. De zevenvoudig allstar-speelster is weer volledig in training. "Het is allemaal snel gegaan. In het begin dacht ik: wow, wil ik dit nu wel zo snel? Maar het voelt goed."

Goede doel

Naast haar basketbalcarrière gaat Griner aan de slag voor de organisatie Bring Our Families Home, die familieleden van Amerikaanse gegijzelden en gevangenen in het buitenland bijstaat.

Ze heeft onder meer contact met de familie van Evan Gershkovich, een verslaggever van Wall Street Journal die in Rusland vastzit op verdenking van spionage. "Niemand zou hoeven doormaken wat mij is overkomen."