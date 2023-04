Met luchtbuks beschoten trein vermoedelijk per ongeluk geraakt door tieners

Een trein die gisteren vlak bij Geldermalsen werd beschoten met een luchtbuks, is waarschijnlijk per ongeluk geraakt. Volgens de politie was een aantal minderjarigen bij een huis in de buurt op blikjes en bordjes aan het schieten.

De trein werd op Koningsdag rond 16.30 uur beschoten. ProRail gaf aan geschrokken te zijn van het "bizarre incident". Er vielen geen gewonden, wel raakte de trein volgens Omroep Gelderland beschadigd. Ook werd het treinverkeer korte tijd stilgelegd.

Na onderzoek vond de politie een groepje minderjarigen en een luchtbuks bij een huis vlak bij het spoor. De politie heeft een goed gesprek gevoerd met de tieners en met de meerderjarige bewoner van het huis. De tieners krijgen geen straf, maar de bewoner moet zich binnenkort nog melden op het politiebureau.

"Je mag wel een luchtbuks hebben als je 18 jaar of ouder bent, maar geen minderjarigen laten schieten", legt een politiewoordvoerder uit. "En omdat er schade was aan de trein, willen we de zaak goed onderzoeken. We gaan echter niet uit van kwade opzet."